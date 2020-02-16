Популярна фотомодель і бізнесвумен Емілі Ратаковськи здивувала спокусливими кадрами із відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, американська модель і актриса Емілі Ратаковски протягом останніх двох років дизайнером власного бренду Inamorata. Для просування зірка активно знімається в рекламних кампейнах і просуває роботи на своїх сторінках у соціальних мережах.

Новий знімок Емілі Ратаковськи опублікувала у себе в Instagram. Цього разу знаменитість рекламувала крихітний купальник, який ледь прикриває її апетитні форми.

Крихітні бюстгальтер і трусики ледь прикривають спокусливе тіло зірки, демонструючи її пишні груди, тонку талію й стрункі ноги. На знімку дівчина позує піднявши руки вгору і млосно вигнувшись у бік.

Подібні кадри з'являлися на сторінці Емілі, і в підписах вона відзначала, що це її улюблений купальник у новій колекції Inomorata. Що ж, чудовий спосіб заманити всіх бажаючих виглядати настільки ж спокусливо на свій сайт!

На жаль користувачі мережі не мають можливості поділитися своїми враженнями про новий знімок, адже його знаменита модель купальників показала у своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що 28-річна красуня Ратаковськи виклала в мережу один із сімейних знімків. На фото вона позує разом зі своїм чоловіком – Себастьяном Беар-МакКлардом.

Парочка з'явилася на кінопремії Spirit Awards, яка завжди проходить напередодні Оскара. Подружжя рідко виходять у світ разом, тому їх поява логічно викликало ажіотаж.

Брюнетка обрала для заходу запаморочливе міні з драпірованими рюшами на рукавах, яке підкреслило її довгі ноги. Эфектний образ доповнили чорні сандалі на високій шнурівці. А її чоловік постав перед камерами в костюмі і сонцезахисних окулярах.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася оголеними формами на фото з коханим: «на його місці…».

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялись фото в бікіні: «гаряче».

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковски повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами: «ні краплі сорому».