Модель бренду нижньої білизни Victoria's Secret, Кендіс Сванепул порадувала шанувальників новим елегантним знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

«Одна любов - одне серце», - коротко йдеться у підписі.

Так, опублікованому знімку позує у відвертому вбранні, елегантно при цьому задерши ногу. Як можна помітити, Сванепул позує на тлі якого-то будівлі, яке походить їй по колірній гамі.

«Люблю тебе!», «ти дуже красива», «так натурально виглядаєш», «справжній ангел», «королева», «твоє тіло - щось нереальне», «чудовий вид», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що відомий на весь світ "ангел", яка є однією з найбільш високооплачуваних моделей, продемонструвала ідеальну фігуру.

Зірка позувала в купальнику під душем, вихваляючись вигинами тіла. Мокре волосся і розкішні форми - зробили фото дуже гарячим.

Зірка небудь дивилася в об'єктив камери, або закривала очі ніби від насолоди. На деяких знімках Кендіс розв'язала купальник, роблячи фото ще більш пікантним.

Доповнював спокусливий образ Сванепул макіяж з акцентом на блакитні очі.

Зазначені фото з'явилися на Instagram-сторінці зірки, на яку підписані майже 14 мільйонів користувачів. У результаті за кілька днів пост зібрав більше 200 тисяч лайків і велику кількість коментарів. Моделі написали масу компліментів.

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