Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардашьян", опублікувала пікантні фото
Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.
Як передає Politeka.net, на цей раз пишнотіла модель шокувала відвертими фото.
Позувала Квітко майже голою, одягнувши лише купальник, який насилу можна назвати таким. Тонкі шнурочки і шматочки тканини ледь прикривали злачні місця моделі. Шанувальники Анастасії вже звикли, що вона любителька показати своє тіло з усіх ракурсів.
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На першому фото вона продемонструвала неймовірні форми і ледь не засвітила найпотаємніше.
Ракурс ззаду був не менш вражаючим.
Прихильники "Російської Кардашьян" захоплені її розкішними формами. Під знімками в Instagram Квітко пишуть чоловіки зі всього світу. Вони вважають її найкрасивішою жінкою на планеті і мріють про її грудях і сідницях.
Раніше Квітко показала, як відпочиває в спорткомплексі. Дівчина, видно, вирішила поплавати в басейні, тому постала погляду здивованих фанатів у відвертому вигляді.
На ній крихітний бікіні, який ледь прикриває соковиті принади. Настя взяла жарку позу, сидячи на колінах, трохи вигнувши спину і злегка розставивши ноги.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.
Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.