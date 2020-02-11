Відома фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників новими відвертими кадрами в бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ці кольори - це все ... Багамські води не схожі ні на що інше, що я коли-небудь бачила, це чарівно. ✨ 💦 @benmoreland з навичками безпілотника 🙌 🏼 🙌 🏼 💕 # Багами # Пляж # дрон # вода # океан #бікіні # дівчинка #fitgirl # fun PS цікаво, чи зможете ви визначити момент, коли мені в обличчя бризне хвиля», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Чері позує в рожевому міні-бікіні, яке підкреслює її розкішні форми. Зірка балується на пляжі і плюскається у воді.

«неймовірне тіло, бомба», «Так тримати, дитинко», «вогонь!», «виглядаєш чудово! Ти неперевершена», «чорт, як же це красиво», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Ана Чері постала в красивому яскравому образі на пляжі. Ана вибрала жовто-рожевий купальник. Дівчина підняла лямки низу купального наряду вище стегон.

Красуня спустила лямки жовтого верху і стиснула велику груди руками з обох боків. Таким чином, дівчина трохи засвітила зайве, а пишні принади ледь трималися в купальнику.

На другому фото дівчина трохи нагнулася до фотографа, затиснувши груди. Її сфотографували крупним планом. При цьому можна вдосталь намилуватися не тільки значними формами зірки, але і сталевим пресом. Як же тут жарко від такого образу.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.