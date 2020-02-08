Ідеальна фігура дісталася дівчині не просто так

Американська фітнес-модель й одна з найбільш знаменитих красунь Instagram Ана Чері показала, чому зобов'язана своєю розкішною фігурою

Дівчина, яка зробила себе сама шляхом багатогодинних виснажливих тренувань у спортзалі, сьогодні пожинає плоди своєї працьовитості, передає Politeka.

Її ідеальній фігурі заздрять мільйони жінок по всьому світу, і не менше чоловіків облизуються на цю спекотну карооку красуню.

Красу дівчини оцінили й відомі бренди нижньої білизни, які навперебій пропонують їй вигідні рекламні контракти. Сьогодні Ана Чері – у трійці найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram.

Проте за успіхом і красивими знімками стоїть пекельна праця. Незважаючи на те, що зараз міс Гарсія на вершині популярності, вона як і раніше активно займається в спортзалі.

Відео одного із занять вона опублікувала на своїй сторінці. В кадрі Ана Чері в лосинах, що підкреслюють апетитні форми, і короткому топі виконує вправи з гантелями і віджимається. При цьому камера показує найспокусливіші форми красуні, щоб мотивувати та інших працювати над своєю фігурою.

За годину відео зібрало майже 67 тисяч лайків, всього ж аудиторія спортивної дівчини складає 12,4 млн осіб по всьому світу.

Раніше ми розповідали про те, що Ана Чері поділилася знімком з пляжу, на якому позує, втиснувши розкішні форми в крихітне вбрання. Як можна помітити, дівчина нібито намагається його розв'язати.

Знімок зроблений під час її відпочинку разом з чоловіком Беном Морландом, який працює фітнес-інструктором.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромною" білизною.