Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала ідеальне тіло в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На опублікованих кадрах дівчина позує в облягаючому купальнику, який підкреслює її пишні форми. При цьому модель ефектно позує на камеру спершу особою, а потім і іншими частинами тіла. Це справило фурор серед її шанувальників.

«Божественно!», «ідеальний вигляд», «люблю такі кадри, Настя», «красуня», «дуже, дуже красиво і сексуально», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардаш'ян через її розкішні форми, розбурхала зовнішнім виглядом у вузькому платті.

Красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в неймовірно спокусливій образі. Настя позувала, сидячи на диванчику в ресторані. На ній біле плаття, яке "тісно" обтянуло завидні принади. Зона декольте не вразить хіба що сліпого. А від тонкої талії і широких стегон зірки може піти обертом голова.

Квітко підняла руки вгору, відкриваючи погляду прихильників прекрасний вид на її неосяжні "пагорби". Публіка гідно оцінила жест инстадивы, поставивши всього за кілька годин більше 60 тисяч лайків. Фанати російської Кардашьян засипали її компліментами, порівнюючи з ангелом, то з богинею.

"Прекрасний ангел💕"

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.