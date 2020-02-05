Катерина не приховала свою гідність в декольте

Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала себе перед дзеркалом

На фото Боярська позує в чорних штанях і кофтині з великим розрізом, в якому можна легко оцінити пишні форми Катерини. Вона робила фото перед дзеркалом і дивилася в телефон, щоб бачити кадр. Перед дзеркалом можна побачити квіти у горщиках, а ззаду дивани і журнальний столик. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі під публікацією або поставити лайки. Все із-за того, що фото було опубліковано в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала серію нових кадрів.

Катерина в цей раз позувала в чорній майці і чокере. Кадри вийшли дуже соковитими, так як Боярська наділу обтягуючу майку, а шостий розмір дав про себе знати. Образ онука актора доповнила розпущеним волоссям. На тлі можна побачити штору і стіну, а також частина меблів.

Фанати встигли поставити кілька сотень лайків і залишили трохи коментарів:

"Богиня краси", "Гарна дівчинка", "Шикарна", "Чорне підкреслює".

Повідомлялося, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показу себе в новому образі.

На фото Боярська позує в білому топі з замочком між грудей. Він дуже добре підкреслює форми дівчата, хоча важко знайти одяг, яка б це не зробила, адже у Катерини шостий розмір. Також на онуку легендарного актора були штани і чорний піджак. На фото Катерина дивилася в бік від камери і тримала рукою волосся, які були зібрані у хвіст.

Фанати встигли поставити майже 500 лайків за годину і залишити декілька коментарів.

Нагадаємо, пишногруда онука Боярського показала свою пишність в тісному топіку

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