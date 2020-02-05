42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова вирішила "реанімувати" свій Instagram, показавши себе без одягу

Як передає Politeka.net, зірка поділилася жарким кадром у своєму мікроблозі, де вона з'явилася в бікіні темного кольору. Анфіса в сонцезахисних окулярах позує на тлі моря, притримуючи рукою копицю пишного волосся, яке розтріпав вітер. Пляжний кадр вийшов досить вдалим: телеведуча посвітила соковитими принадами, змусивши серця численних шанувальників битися швидше.

Відкинувши зайву скромність, Чехова запитала думки у фанатів: що не так з її тілом?

"Використовую фото в купальнику як дефібрилятор для мого Instagram.

«Доктор, доктор, ми його втрачаємо!» «Розряд!» Тидищщщщщ. Давайте ж обговоримо, де жир, де фотошоп, що цього разу не так з пупком, не замалий на мені купальник?", - написала в соцмережі телеведуча.

Користувачі мережі похвалили Чехову за самоіронію і кинулися стверджувати зворотнє, що природа нагородила її дивовижно красивим тілом, від якого кидає в жар.

"Вам природа подарувала природні форми, а ви про якийсь жирок питаєте🔥👏"

"Анфіса, прекрасне почуття гумору та самоіронії!!!!!"

"Відмінно виглядаєте, всім би так! 👍"

"Ух який пупок"

"У вас все відмінно!! Красуня!!!👍"

"Відкрив Instagram і тут відразу ви аж подих сперло)))"

Раніше ми повідомляли, Чехова здивувала затишними домашніми знімками, позуючи на балконі в білому светрі і сірих штанях. Незважаючи на те, що вбрання прикрило принади зірки, фото тим не менш вийшли цікавими. Як не крути але видатний бюст Анфіси не просто "приховати".

"А взагалі, виявила парадокс, у шафі купа речей, а я не вилажу з цих брюк. Светри тільки міняю☺️ Але ось цей, тоненький білий, невинний, безсумнівно найулюбленіший❤️»,- написала знаменитість під фото.

Також ми розповідали, Чехова поділилася з шанувальниками кадрами з занять йогою. Вона облягла розкішну фігуру в "тісний" костюм і розбурхала пікантними позами.

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