Екс-янгол Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол позувала у леопардових трусиках

Топ-модель покрасувалася на Ямайці - одному з атмосферних пляжів відомого курорту. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряної манекенниці Свейнпол.

Так на новому опублікованому фото світова знаменитість просто запаморочила голову мільйонам своїх фанів у всьому світі - струнка красуня повернулася спиною до фотографа, при цьому виставивши напоказ свою практично повністю оголену "п'яту точку". На топ-моделі були леопардові трусики і топ. Вона не дивилася в об'єктив камери і широко посміхалась, дивлячись убік.

Зірка світового подіуму також позувала поруч з екзотичною довгоногою красунею - та теж була в купальнику, при всьому при цьому - дами, розставили ноги на камеру і дивилися одна на одну посміхаючись.

Шанувальники Кендіс у захваті від побаченого - вони обсипали модель безліччю компліментів:

"Вау, хочу на це дивитися вічно"

"Класний бамперок"

"Спекотні дівчата"

"Гаряче"

"Мені стало спекотно від такого..."

А на іншому своєму також новому опублікованому знімку Кендіс, мабуть, вирішила згадати відпочинок на далекій Ямайці і запостила фото у купальнику.

Відома блондинка кокетливо посміхалася в камеру, при цьому позуючи быля постера із зображенням Боба Марлі. На Кендіс був купальник з енімалістичним принтом, волосся своє красуня розпустила.

Нагадаємо також і про те, що екс-янголи Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол та Даутцен Крус засвітили свої розкішні фігури при мінімумі одягу.

Зоряні манекенниці відпочили на знаменитій Ямайці. Так на опублікованих кадрах моделі вирішили трохи «прибіднитися», порівнявши себе зі «звичайними домогосподарками». На чорно-білому знімку довгоногі екс-ангели Victoria’s Secret позували в тісних купальниках біля однієї зі стійок місцевого пляжного барчика.

Нагадаємо, янгол Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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