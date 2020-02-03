Відома співачка й екс-учасниця групи «ВІА-Гра» Тетяна Котова продемонструвала ідеальну фігуру в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

Так, зірка відповідає на запитання шанувальників, супроводжуючи це все спокусливими знімками з відпустки. На одному з них Котова позує в закритому, який підкреслює її «осину» талію. При цьому їй задають питання про вік, на який вона так і не відповіла.

На іншому знімку Котова вирішила приспустити мереживну білизну і показати всім ідеальних «близнят». Як можна помітити, у неї питали, де вона робила операцію на грудях.

Як повідомлялося раніше, Котова підкорила мережа накачаним тілом на тлі блакитного океану.

Артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком, на якому постала в синьому купальнику на краю басейну. Співачка вигнулась у спокусливій позі, витягнувши ніжку вперед і погравши однією рукою з волоссям, в іншій руці вона тримає келих з напоєм. Рельєфні м'язи, плоский животик і пристрасний вид Котової нікого не залишать байдужим.

На жаль, за словами артистки, її новорічну відпустку на Мальдівах завершується, але на пам'ять вона залишила багато подібних чудових знімків.

"Дуже шкода їхати звідси 😿😻 Якщо рай на землі існує, то він тут, і підтвердження тому – всі мої сторіс в ці дні 💙 Спасибі, що дивіться, я бажаю всім опинитися тут і отримати незвичайні емоції від краси і гармонії 🌊 ☀ Адже все, заради чого ми живемо – це набір емоцій і почуттів один до одного і до цього світу 🧡🧡🧡 #heritanceaarah #heritancehotelsandresorts", - написала в соцмережі Тетяна.

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