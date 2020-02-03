"Копія" артистки каже, що схожа на тата

В Північній Осетії знайшли двійника голлівудської зірки, Анджеліни Джолі

29-річну красуню звуть Аліна Царахова, пише Рoliteka.net.

Дівчина намагається не помічати свою схожість із світовою знаменитістю. За її словами, вона схожа на батька і не збиралася копіювати Джолі.

Коментатори все ж не можуть не помітити схожість із світовою зіркою і постійно порівнюють осетинку з нею. В результаті у Аліни зросла кількість підписників в Instagram, їх вже більше 22 тисяч.

Красиві, розкосі очі, високий лоб, підкреслені вилиці, великі губи і ідеальний носик - це головні схожості Аліни із зіркою, зовсім не відрізнити

У красуні з Північної Осетії модельна зовнішність, але вона поки що віддає перевагу домашньому затишку.

Варто відзначити, що дівчина працює і виховує сина Давида і ділиться рецептами. Про особисте життя Царахової мало чого відомо. До речі, дівчина видалила фото з чоловіком.

Нагадаємо, у Анджеліни Джолі є безліч шанувальників по всьому світу. Три роки тому одна з них, Сахар Табар, прославилася своєю незвичайною зовнішністю.

Дівчина зробила пластичні операції (корекція носа і ліпосакція, а також «накачала» губи), але в підсумку вона стала схожою більше на персонажа з мультфільму «Труп нареченої».

Мати дівчини, бачачи таку одержимість, просила дочку зав'язати з усім цим, але та не послухалась, оскільки лайки і коментарі в мережі були для неї набагато важливіше слів рідних. Зараз же Сахар шкодує, що не пішла за порадою до матері, тому що якщо б зійшла з цього шляху, то була б набагато щасливішою.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі нещодавно зізналася, що одного разу закохалася в модель Дженні Лінн Шиміцу, з якою вона могла вступити в шлюб.

Це сталося під час зйомок драматичного фільму "Помилковий вогонь" (Foxfire) 1996 року випуску, коли вона була бісексуальною.

Анджеліна Джолі зустрічалася з Дженні Лінн, але пізніше вони розлучилися.

Нагадаємо також, що Анджеліна Джолі не сумнівається, що шлюб з Бредом Піттом розпався з його вини, адже він багато випивав і не міг контролювати емоції.

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