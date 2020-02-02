Інстадива з Києва Олена Омович, відома своїми пишними формами за які отримала прізвисько «української Кардашьян», продовжує розбурхувати шанувальників

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дівчина не перестає розміщувати нові фотографії, на яких демонструє свої аномальні груди.

Так, на цей раз вона попозувала в короткому топі чорного кольору, а потім переодягла в точно такий же, але білого кольору. Вниз, крім трусів, Омович вирішила нічого не одягати. На ноги вона взула кросівки на шнурках.

Модель вирішила додати пікантності кадру, щоб градус сексапільності аж зашкалював. На одному зі знімків вона розставила свої довгі ноги і прикрила інтимне місце м'якою іграшкою у вигляді ведмедика.

Крім того, діва повідомила своїм передплатникам, що їде в салон прибирати одне з своїх тату і ще не вирішила, чи буде набивати нове або залишить шкіру чистою.

Також ми писали, Омович зважилася на шалений вчинок. Вона вийшла на сніг абсолютно голою - і все заради вдалого фото. До речі, на ній з одягу тільки шапка Санти і білі чобітки. Інтимні місця фотограф прикрив пальцями.

"Завдяки таким фото, нерухомість навколо стала дорожче"; "там хтось з вулиці на тебе дивиться знаеш😂?"; "Уявляю реакцію людей які живуть навпроти))😂"; "Бомба!!!❤️"; "Лялечка!!!❤️", - коментують прийшли в захват від сміливого кадру.

Це фото зібрав за добу понад 20 000 лайків і сотні коментарів.

Відзначимо, що раніше модель вже позувала на балконі. Тоді вона пораділа випав у Києві снігу. На ній були мереживні трусики, хутряна шапка і пухнасті рукавички.

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