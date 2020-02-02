Інстадива з Києва Олена Омович, відома своїми пишними формами за які отримала прізвисько «української Кардашьян», продовжує розбурхувати шанувальників
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дівчина не перестає розміщувати нові фотографії, на яких демонструє свої аномальні груди.
Так, на цей раз вона попозувала в короткому топі чорного кольору, а потім переодягла в точно такий же, але білого кольору. Вниз, крім трусів, Омович вирішила нічого не одягати. На ноги вона взула кросівки на шнурках.
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Модель вирішила додати пікантності кадру, щоб градус сексапільності аж зашкалював. На одному зі знімків вона розставила свої довгі ноги і прикрила інтимне місце м'якою іграшкою у вигляді ведмедика.
Крім того, діва повідомила своїм передплатникам, що їде в салон прибирати одне з своїх тату і ще не вирішила, чи буде набивати нове або залишить шкіру чистою.
Також ми писали, Омович зважилася на шалений вчинок. Вона вийшла на сніг абсолютно голою - і все заради вдалого фото. До речі, на ній з одягу тільки шапка Санти і білі чобітки. Інтимні місця фотограф прикрив пальцями.
"Завдяки таким фото, нерухомість навколо стала дорожче"; "там хтось з вулиці на тебе дивиться знаеш😂?"; "Уявляю реакцію людей які живуть навпроти))😂"; "Бомба!!!❤️"; "Лялечка!!!❤️", - коментують прийшли в захват від сміливого кадру.
Це фото зібрав за добу понад 20 000 лайків і сотні коментарів.
Відзначимо, що раніше модель вже позувала на балконі. Тоді вона пораділа випав у Києві снігу. На ній були мереживні трусики, хутряна шапка і пухнасті рукавички.
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