Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала пишну фігуру у відвертій сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих знімках Квітко позує в надзвичайно відвертій сукні, з-під декольте якого груди дівчини ледь не вивалюється. На це звернули увагу і шанувальники зірки.

"вогонь!", "боже, як можна бути такою пишною і красивою!", "ідеальний тип", "форми – просто бомба", "виглядає дуже сексуально", - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше. модель і инстадива Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардашьян з-за її розкішних форм, розбурхала зовнішнім виглядом у вузькому платті. Красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в неймовірно спокусливій образі. Настя позувала, сидячи на диванчику в ресторані. На ній біле плаття, яке "тісно" обтянуло завидні принади. Зона декольте не вразить хіба що сліпого. А від тонкої талії і широких стегон зірки може піти обертом голова.

Квітко підняла руки вгору, відкриваючи погляду прихильників прекрасний вид на її неосяжні "пагорби". Публіка гідно оцінила жест инстадивы, поставивши всього за кілька годин більше 60 тисяч лайків. Фанати російської Кардашьян засипали її компліментами, порівнюючи з ангелом, то з богинею.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.