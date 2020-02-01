Дівчина, котра по праву вважалася найкрасивішою в світі в юному віці, Тілан Блондо в черговий раз продемонструвала розкішну фігуру

18-річна французька модель опублікувала фотографію зі зйомок для Cosmopolitan, передає Politeka.

У кадрі вона позує босоніж, в довгій атласній сріблястій сукні з розрізом, що дозволяє роздивитися довгі і стрункі ноги красуні.

На руках Тілан видно кілька татуювань.

У підписі до фото дівчина подякувала команді, яка працювала з нею на зйомках у Мадриді.

Під фото залишили понад 86 тисяч лайків і сотні коментарів, в яких користувачі захоплюються зовнішністю і молодістю дівчини.

Раніше ми розповідали, що красуня поділилася фото, на якому вона позує у темному костюмі строкатого забарвлення. На Тілан штани, що обтягнули її стрункі ніжки й апетитні стегна, а також топ з довгими рукавами, який відкрив чудовий вид на зону декольте. Помітно, що модель не одягла спідньої білизни.

Ми також писали, що Блондо опублікувала в мережі відео бекстейджа з чергових зйомок. В кадрі дівчина сидить, замотана в банний рушник, на ній мінімум косметики і злегка вологе волосся. Незважаючи на те, що модель фактично оголена, на ній сережки і браслет.

Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі приголомшила фото з волохатим красенем.

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