Американська супермодель палестинського походження Белла Хадід порадувала підписників фотографіями з нової зйомки
У своєму Instagram 23-річна красуня поділилася кількома знімками, зробленими під час фотосету для VOGUE Hong Kong, передає Politeka.
На кадрах Белла постає в різних образах. Так, на першому знімку вона в чорній, розшитій паєтками сукні з величезним декольте практично до пояса лежить на білосніжній постілі.
На другий фотографії на ній довга чорна сукня з відкритою спиною і білі босоніжки на високому стійкому каблуці.
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На третій вона позує зі стільцем в атласній ультра короткій сукні білого кольору.
Зафіксувала Беллу відомий американський фешн-фотограф Зої Гроссман, яка часто працює з супермоделлю.
Белла Хадід сьогодні вважається найкрасивішою жінкою в світі. Про це свідчать результати дослідження пластичного хірурга Джуліана де Сільви, який розраховує ідеальну зовнішність за формулою «золотого перерізу», винайденою древніми греками.
Пропорції обличчя Белли – розміри та положення губ, носа, підборіддя і лінія щелепи – складають 94,35%. Цей показник найближчий до ідеального співвідношення.
Свого часу дівчина серйозно захоплювалася кінним спортом і навіть готувалася до Олімпіади 2016 року. Однак планам не судилося збутися: після укусу кліща вона перенесла хворобу Лайма, що поставило хрест на її спортивній кар'єрі.
Перш ніж вийти на подіум, деякий час Белла Хадід попрацювала в кафе в Малібу, потім вступила до школи дизайну в Нью-Йорку й успішно закінчила заклад, захоплювалася фотографією.
Щоб домогтися успіхів у модельному бізнесі, дівчина пройшла через ніж пластичних хірургів. Після пластики носа і губ її риси обличчя змінилися, що дозволило 16-річній красуні почати свій шлях у фешн-бізнесі.
У серпні 2014 року Белла уклала контракт з IMG Models. Сьогодні вона є однією з найуспішніших моделей в світі.
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