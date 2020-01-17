Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Прем'єр-міністра Олексія Гончарука з предствателями Кабміну і керівництвом Національного банку

Про це Зеленський заявив у п'ятницю, 17 січня, на зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

«Вимагаю, щоб за два тижні, як можна швидше ми з вами отримали інформацію - хто вів записи ... Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися», - заявив Зеленський.

Також він зажадав точно встановити всіх, хто присутсвововал на те совещаннии в Кабміні, веди в ЗМІ фігурувала різна інформація з цього приводу.

«У засобах масової інформації було багато фейків про присутність тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є в ЗМІ, - з'ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками або немає», - зазначив президент.

Зеленський також додав, що за словами Гончарука, це було не одне засідання. Зокрема, зустріч, яка потрапила на першу оприлюднену запис тривала близько п'яти годин.

Зеленський також зажадав, щоб за два тижні быди розроблені механізми захисту інформації, ктоорые б убезпечили від подібних механізмів в майбутньому. Несанкціоноване прослуховування і фіксування розмов не повинно мати місце у приміщеннях органів державної влади всіх рівнів, оскільки це є питанням національної безпеки.

Раніше Офісі президента Володимира Зеленського підтвердили, що отримали від Олексія Гончарука заяву про відхід у відставку.

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