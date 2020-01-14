Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала фото з відпочинку

Котова в цей раз позувала на краю басейну, скоріше всього, а за нею виднілося море. Тетяна на знімку опинилася в одному купальнику, а доповнила образ очками. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це краще, ніж сніданок в ліжко", - написала знаменитість.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"У мене буде нова заставка", "Прощай талія:))", "А друга тарілка кому?? Фотографу?", "Трохи зголоднів", "Квіточки з льодом під колір купальника? :)))", "Це рай!".

Раніше ми повідомляли, що безсоромна екс-ВІА Гра показала пружні форми прямо на пляжі.

«Мальдівська республіка складається складається з більш ніж однієї тисячі маленьких коралових острівців. Найцікавіше, що заселені лише 20%, решта – абсолютно безлюдні! Вони навіть нічого не вирощують і не виробляють, абсолютно все привезено, ну за винятком, може бути бананів і кокосів. А ще – риба, особливо божественна місцевий тунець. А все інше – м'ясо, крупи, овочі, ягоди і навіть квіти, імпортується з усього світу», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Котова позує в крихітному сукню, що підкреслює її ідеальні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Повідомлялося, що спекотна екс-ВІА Гра показала всі свої іпостасі.

Відома українська співачка Тетяна Котова, яка до цього була солісткою групи ВИА Гра приміряла на себе різні образи і поділилася ними в мережі.

У своєму мікроблозі Котова створила швидке відео, зроблене з фотографій. На ньому артистка представлена в різних образах з життя.

«А яка ти «Таня Котова» будеш в новорічну ніч? Пропоную всім приміряти на себе можливі ролі з мого життя, для створення настрою у святкові дні» - написала співачка.

Нагадаємо, соковита екс-ВІА Гра повністю роздяглася і понежилась в ліжку

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