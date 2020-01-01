Екс-ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо показала, як пустує на відпочинку

Супер-модель відпочила на одному з найкращих курортів світу. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram-публікації знаменитості.

Одна з найефектніших манекенниць світової індустрії моди Амбросіо відпочиває з родиною біля океану. Манекенниця з Victoria’s Secret, в якийсь момент, мабуть, вирішила залишити дітей з помічниками і нянями і ввечері вирушила на прогулянку.

Так на нових опублікованих кадрах, модель постала з світлому вбранні - топі і спідниці в максимальним розрізом, артистка так ефектно підняла ногу на одному зі знімків, що деяким шанувальникам здалося - Алессандра забула одягнути білизну під вбрання. Хоча, можливо, фанам моделі - це все тільки здалося.

На інших - денних - знімках, Алессандра Амбросіо красується в яскравому роздільному купальнику: зоряна красуня з ананасом у руках позує на пляжі, обіймає своїх дітей і цілується з коханим.

Раніше ми повідомляли, найуспішніший ангел Victoria's Secret, 38-річна модель Адріана Ліма, похвалилася новим знімком у соцмережах. Вона з'явилася в чорному купальнику, лежачи біля моря. Дівчина кокетливо притримувала волосся, що розвива вітер.

Фото зібрало понад півмільйона лайків і тисячі захоплених коментарів. Всього ж на сторінку «ангела» підписані понад 12 мільйонів чоловік.

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