Красуня Демі Роуз, яку прозвали "британською Кардашьян", продовжує радувати шанувальників відвертими фото

Як повідомляє Politeka.net Демі досягла грандіозних успіхів у модельному бізнесі. Хоча її параметри далекі від модельних. Дівчина має дуже низький зріст, при цьому в неї повні груди і пишні стегна.

Вона також веде свою сторінку в мережі Instagram, де рекламує білизну і повсякденний одяг. Крім таких знімків у неї з'являються знімки з повсякденного життя. На її блог вже підписано 11 мільйонів підписників, вони невпинно вихваляють фігуру дівчини.

В цей раз вона поділилася пікантними кадрами в своєму Stories в блозі Instagram. Дівчина постала перед користувачами мережі в крихітному бікіні жовтого кольору. Її неосяжні форми мало не вивалюються з купальника. Темне волосся зібране в косу, а на обличчі мінімум макіяжу.

Спокусливі кадри були зроблені на екзотичному пляжі: білий пісок, пальми і синє море. Інший кадр дівчина зробила, позуючи на шезлонгу.

Також раніше повідомлялося, що нещодавно в Instagram-Stories офіційної фанатської групи з'явився пікантний знімок Демі. Схоже дівчина може оголитися перед будь-яким фотографом, адже вона знову постала перед публікою повністю голою.

Демі позувала на ліжку, лежачи на животі. На її обличчі яскравий макіяж, на голові банний рушник. А образ пекуча красуня доповнила сережками у формі змії.

На жаль шанувальники не зможуть залишити свої коментарі, але принаймні вони зможуть насолодитися видом її шикарною фігурою.

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