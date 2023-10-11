Багаторазова учасниця та переможниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва розповіла про серйозну та небезпечну хворобу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздєва із "Танці зі зірками" висловилася про серйозну проблему зі здоров'ям, з якою може зіткнутися будь-яка жінка. Жовтень - це всесвітній місяць боротьби з раком молочної залози, який відзначається щороку протягом останніх 90 років, про що Гвоздєва і нагадала під фото.

Рак - підступне захворювання, що довго не проявляє себе і присипляє увагу жінки до свого здоров'я, ділиться Гвоздєва.

"Наша сім'я знайома з цією жахливою недугою і тому я, як ніхто, розумію важливість цієї теми. Мої дорогі жінки, хочу звернути вашу увагу на те, що плановий check up організму, УЗД молочних залоз, консультація у маммолога може допомогти вам завжди контролювати своє жіноче здоров'я та попередити небажані захворювання" - ділиться Гвоздєва.

Увага до себе та свого тіла – запорука вашого здоров'я. Кожна жінка знає, як виглядає її тіло, і які зміни спостерігаються, також зауважила Ілона Гвоздєва.

Раніше Гвоздєва показала своє чорно-біле фото та розповіла, як реагує на трагічні події в Україні та світі, і що відбувається у її житті.

"Новини світу шокують, наші люди щодня гинуть, кінця і краю немає цього болю та горя! Ми повинні боротися до кінця, вставати та йти далі заради наших дітей", - пише Ілона Гвоздєва.

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Також повідомлялось, що Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла про проблеми доньки після останнього обстрілу.

Нагадаємо також, що Гвоздьова з "Танців зі зірками" показала, як виглядала немовлям.