На ютуб-каналі "Голосу країни" опублікували фрагмент випуску нового сезону, в якому показали виступ Андрія Жучковського. Хлопець прийшов на проект, аби здійснити свою давню мрію. Для виступу він обрав популярну пісню виконавця CHEEV "Гарно так", проте дуже хвилювався.

Проте тренери вирішили дати шанс молодому виконавцю, до нього повернулися одразу два крісла – Івана Клименка та Юлії Саніної. Судді одразу зазначили, що з вокалом Андрію доведеться багато працювати, як і з хвилюванням.

"У мене дуже багато вокалістів, дуже сильних, у команді. Якщо ви сміливий, ви підете до мене. Я не можу сказати, що все було ідеально, дуже багато роботи над вашим голосом. Але мені здається, що я зможу це зробити", – сказала Юлія Саніна, звертаючись до учасника.

Потім слово взяв Іван Клименко: "Дивіться, ви, напевно, сильно хвилювалися, бо були неточності у вашому виконанні. І я, насправді, до останнього думав, чи повертатися ні. Але наприкінці я вирішив дати вам шанс. Я вирішив , Що хочу вас підтримати, готовий підказати, готовий допомогти поставити вокал, готовий підібрати правильну пісню, але доведеться багато працювати"

Андрій Жучковський пообіцяв тренерам, що готовий працювати і зрештою вирішив піти до команди Юлії Саніної. Власне, він став останнім, десятим учасником у її команді.

Останні новини України:

Нагадаємо, Кошовий та інші зірки "Квартал 95" розлютили новим вчинком: "Орденоносці наші".

Як повідомляла Politeka, Нові правила на "Голос країни": що зміниться і як глядачів здивують Юлія Саніна і Клименко.

Також Politeka писала, що Фаворитка Вакарчука Соловій вирушила на фронт до українських захисників: "У будь-якій обстановці...".