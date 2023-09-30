На ютуб-каналі "Голосу країни" опублікували фрагмент випуску нового сезону, в якому показали виступ українки зі Львова. Дівчина на ім'я Юлія Белей прийшла на вокальне шоу із зворушливою піснею польською мовою.

Як розповіла Юлія, вона невипадково обрала саме цю композицію. Пісня була написана польськими виконавцями на початку війни в Україні, і вона присвячена українським дітям та війні, через яку їм доводиться проходити. Навіть не знаючи польської мови, ця композиція пробирає до мурашок. І її учасниця заспівала на знак подяки Польщі, яка прийняла мільйони українців за повномасштабну війну.

Варто зазначити, що до Юлії Белей повернулися одразу два тренери – Надя Дорофєєва та Іван Клименко. У результаті після кількох секунд роздумів учасниця вирішила піти в команду Дорофєєвої.

Захоплені користувачі у коментарях підтримали Юлію теплими словами:

"Яке красиве і розумне дівчисько. У мене мурашки від її виконання. Дякую вам, поляки, за все, що робите для України".

"Чудова та талановита дівчина. Дякую за талант і дякую, що робите таку шляхетну справу".

"Дуже хороший вокал, гідна перемоги".

"Просто гордість розпирає. Надзвичайний виступ".

"Молодець, ти прекрасна і твій голос класний".

"Браво, чудове виконання, чарівний голос! Вболіваємо за тебе".

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