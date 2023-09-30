Популярна українська актриса та героїня реаліті-шоу "Холостяка" Ксенія Мішина розповіла про те, як їй вдалося позбутися зайвих 12 кілограмів, набраних під час війни за чотири місяці.

Мішина зізналася, що переживаючи стрес за часів війни, вона вживала багато їжі. Однак у якийсь момент вона усвідомила, що її постать змінилася, і вона не впізнавала себе у дзеркалі.

Мішина розповіла, що вага її дуже непокоїла, і тому вона почала співпрацювати з професіоналами, щоб боротися із зайвою вагою.

Мішина наголосила, що процес схуднення дуже простий, але потребує послідовності. Вона також поділилася важливістю правильного харчування та різниці між фізичним та психологічним голодом.

Актриса наголосила, що фізичний голод та психологічний голод слід розрізняти, і важливо звернути увагу на свої потреби в їжі. Ксенія Мішина наголосила, що це може бути складно, але з практикою стає легше.

"Але харчування, мені здається, це найважливіша складова на шляху до бажаної фігури. Є фізичний голод, а є психологічний голод. Дуже важливо навчитися відрізняти, чи ти справді зараз голодна, чи щось зараз сталося, якась ситуація, після якої ти захотіла поїсти" - зізналася Мішина.

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