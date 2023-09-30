У європейському сезоні "Голосу країни" на глядачів чекає багато нововведень, серед яких підбір зіркових помічників тренерів.

У новому випуску європейського сезону "Голосу країни" глядачі побачать виступи команд Івана Клименка та Юлії Саніної. Допомагатимуть тренерам зіркові колеги – гурт Kalush Orchestra (Тимофій Музичук, Кіліммен та Саша Таб) та Jerry Heil (Яна Шамаєва).

Про це повідомляється на сторінці проекту у Instagram.

Так, тренер Іван Клименко розповів про своїх радників, які допомагатимуть йому з виступами учасників "Голосу країни":

"Моїм радником буде гурт, який слухає вся Україна. Вони гастролювали більш ніж у 20 країнах світу та перемогли на Євробаченні, і це звичайно Kalush Orchestra".

Юлія Саніна також висловилася про свою радницю Jerry Heil: "Моєю радницею стала неймовірна дівчина на ім'я Jerry Heil. Вона віртуозний музикант, вокалістка, мультиінструменталістка, автор пісень і людина з чіткою позицією. Має безліч колаборацій, у тому числі і з європейськими артистами. тому сподіваюся, вона дасть багато вірних порад”.

Зазначимо, що етап сліпих прослуховувань вже завершився, тренери Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва, Іван Клименко та Юлія Саніна відібрали серед усіх учасників по 10 осіб у свої команди. Тепер на тих, хто пройшов сліпий кастинг, чекають вокальні батли та прямі ефірі.

Треба сказати, що користувачі мережі неоднозначно відреагували на вибір радників тренерів, своєю думкою українці поділилися у коментарях:

"Клас! Буде цікаво".

"Фу, Джеррі. Можна було і кращих знайти виконавця. Та ж Джамала, наприклад".

"А у Наді хто?".

"Сподівалася на Тіну".

"Як круто".

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