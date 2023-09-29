Популярна українська телеведуча та дружина кінопродюсера Юрія Горбунова Катя Осадча, яка разом із чоловіком стала ведучою європейського сезону шоу "Голос країни" у Польщі, часто ділиться з аудиторією подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу Катя Осадча показала рідкісні кадри зі старшим сином Іллею та привітала його з днем ​​народження.

Як видно, у своєму посту Катя Осадча зібрала рідкісні фото із сином, якого дуже рідко показує фолловерам у соцмережах. Тут є знімки, де Ілля ще зовсім юний, а є кадри, де вже старші. На більшості з фото Катя Осадча позує разом із сином.

У підписі до публікації Катя Осадча зворушливо привітала старшого сина з днем ​​народження:

"З Днем народження, моя гордість! Іллі сьогодні 21 - вже офіційне повноліття в усьому світі. Ілюша, ти син про якого можна мріяти, ти розсудливий і розумний, уважний і надійний, ти найкращий старший брат і абсолютний приклад для молодших. Іноді мені не віриться, що я мама такого дорослого і самостійного сина. Я бажаю тобі здійснення всіх планів, адже всі твої знання і плани будуть допомагати відбудові нашої країни! З днем народження мій Ілля!".

Крім того, Катя Осадча вирішила випередити питання хейтерів у коментарях і одразу розповіла, що її Ілля зараз навчається в Америці:

"Ілля навчається в Америці на третьому курсі, вивчає IT, зараз уже застосовує свої знання у боротьбі з ворогом, а після закінчення університету повертається додому".

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