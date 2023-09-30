Зірка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова, яка часто ділиться своїми покращеними рецептами, пропонує новий та швидший спосіб приготування смачної страви. За словами "Мастер Шефа" Литвинової, реепт дуже простий і справді підійде тим, хто не хоче довго возитися на кухні.

Ось необхідні інгредієнти:

1,5 кг капусти,

600 грамів м'ясного фаршу,

200 грамів цибулі,

150 грамів моркви,

45 грамів гречки,

300 г томатного пюре,

20 грамів олії гхі (або іншої олії на вибір),

8 грамів солі,

3 грами чорного перцю.

Отже, приступимо до приготування:

Капусту загорніть у плівку і помістіть у мікрохвильову піч на 15-20 хвилин, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова.

Моркву та цибулю натріть на великій тертці та обсмажте на середньому вогні на розтопленій олії, прикриті кришкою, протягом 10-15 хвилин.

"Мастер Шеф" Литвинова додає, в готову піджарку додайте м'ясо, гречку, спеції та 3 столові ложки томатного пюре. Добре перемішайте.

Розберіть капусту на листочки. Поступово розподіліть начинку на половину кожного листочка і закрийте другою половиною, також розповідає "Мастер Шеф" Литвинова.

Викладіть голубці у форму. Кожен шар змастіть томатним пюре.

Закрийте форму фольгою і зробіть кілька проколів зубочисткою по всій поверхні.

Мастер Шеф Литвинова радить, запікайте при 200 градусах протягом 40 хвилин. Потім зніміть фольгу і продовжуйте запікати ще 20 хвилин.

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