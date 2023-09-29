Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вирішила розповісти про свою хворобу. Зірка про це поділилася з українцями у своєму Інстаграмі, де хвалиться своєю творчістю та особистими кадрами.

"Привіт, мої фанати, коротше, я захворіла, дуже погано почуваюся. П'ю ліки, сьогодні трохи краще, ніж учора, але тим не менш. І як справжня мудра жінка я вирішила що? Правильно, піти в зал. Думаю, я пропотію і хвороба зникне в мене. Не робіть так, стало гірше після тренування і вчиться моїх помилках, своїх не робіть. Я тут для цього, щоб вам підказати, як не робити. Ой, полежу ще п'ять хвилин і піду", - сказала Сопонару.

Варто зазначити, Ірина Сопонару – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення знаменитість виїхала до Лондона, де була певний час. Не забуває зірка і про Інстаграм, де нещодавно поділилася кадрами зі своїми коханими.

"Щось мене вчора поплавило. Цілий вечір проплакала, добре, що мої кохані зі мною", - написала Сопонару.

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