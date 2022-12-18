Як пише Politeka.net , Юрій Ткач – відомий український гуморист, який став зіркою "Квартал 95". Знаменитість одружений із танцівницею Вікторією, яка йому народила дочку Лізу. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку до Інстаграма, де ділиться з усім цікавим. На цей раз дружина Ткача поділилася відео, де позувала в автомобілі. Зірка підспівувала під пісню, показуючи, як реагує на повітряну тривогу.

"Після відбою "тривоги", кожна нервова клітина нагадує, що вона ще жива, але трохи на межі)", - написала Вікторія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви супер позитивна", "Про нервові клітини це точно. Вони не витримують. Ось і зараз пишу, а тривога врубалася", "Ееєєєєєєеєє".

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" порадувала українців відео з маленькою донькою.

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