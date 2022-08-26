Як пише Politeka.net , відомий комік Андрій Рибак запам'ятався багатьом ще під час участі в одному із сезонів "Холостячки". Стосунки тоді з головною героїнею не склалися, він повернувся до колишньої дівчини та кілька днів тому похвалився щасливими кадрами з весільної церемонії.

Цього разу сама дружина Рибака Аліна похизувалась кількома щасливими моментами їхнього весілля.

«Фотографії на весілля не закінчуються! Бо вони неймовірні 🤩 @sophie_petrash - підловила найважливіші моменти 🥹❤️🙏🏻» - поділилася Аліна під щасливими фото з Андрієм.

У мережі також відреагували: Ви такі класні, щирі! 🔥; Ви такі ❤️неймовірні😍люблю вас❤️; Дуже гарні 😍; Неймовірні - ви, будьте щасливі 😍; Кожен кадр, як і ви, неймовірні!; Такі неймовірні, як Андрій з Аліною ❤; Яка краса 😍 Ви неймовірні ❤️».

Нагадаємо, весільна церемонія відбулася на даху пентхауса у Києві. Серед гостей на вечірці було помічено учасників першого та другого сезонів реаліті «Холостячка» — Євгена Ковтуненка, Олексія Тригубенка, Максима Тарапату. А ось найкращий друг Рибака Олександр Еллерт пропустив захід.

На своїй сторінці в Інстаграм Рибак виклав красиву монохромну весільну фотографію та поділився думками у своєму жартівливому репертуарі.

Нагадаємо, Андрій Рибак одружився з дівчиною, з якою продовжував стосунки під час "Холостячки"

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" усамітнився з Рибаком у телефонній будці.

Також Politeka писала, що учасники "Холостячки" Еллерт та Рибак поспілкувалися з українцем, який живе у Росії