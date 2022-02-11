Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського коміка, актора "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія активно веде свій блог в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася на своїй сторінці чарівним сімейним фото з чоловіком і сином, а в підписі до нього розповіла про здорову лінь і чому вона не така страшна, як її малюють.
Так, за словами Наталія, у них в родині лінь йде на користь. Так, наприклад, якщо ялинку виносити лінь – вони чекає поки вона "зацвіте до 8 березня". Вони з чоловіком вирішили завести собаку, щоб не купувати абонемент в спортзал, такий собі "хвостатий фітнес". Також дружина коміка зізналася, що часто готує різні страви з приблизно таким же складом продуктів, а приготування вечері взагалі довірила чоловікові.
"Доленосний вибір судженого з ім'ям Сергій. Тут взагалі все нехитро. Так звуть мого брата. І чоловіка кузини, і ще однієї кузини. Так навіщо запам'ятовувати інші імена, коли потрібно економити дорогоцінні гігабайти! Ось така лінива раціоналізація! А у вас які відносини з байдикуванням? З натяжкою або все по любові?", - підсумувала Казаніна.
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Нагадаємо, Дружина Казаніна з "Квартал 95" показала, як пройшов їх з чоловіком суботній вечір: "Прийшли в гості к...".
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