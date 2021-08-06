Нічого собі!

У Києві в "містичному" місці загорілася маршрутка

Відомо, що автобус загорівся недалеко від лісового кладовища.

На Facebook-сторінці ДСНС у Києві повідомили, що о 20:47 5 серпня на місце аварії злетілися рятувальники.

Під час прямування до місця стоянки в маршрутному таксі «Богдан» виникла пожежа.

На момент пожежі в транспортному засобі пасажирів не було.

Внаслідок пожежі водій маршрутки отримав опіки обличчя та руки. Медики надали йому допомогу на місці.

До гасіння вогню залучили 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Відео з місця - тут.

До слова, рейсовий автобус спалахнув як сірник посеред траси Одеса-Київ.

Надзвичайна подія сталася біля села Троїцького Подільського району.

Відзначається що в автобусі було повно пасажирів.

Загоряння автобуса сталося в моторному відділенні. Дим швидко поширилося по всьому салону.

На щастя, пасажири з водієм встигли вибігти на узбіччя.

"Відкритий вогонь загасили в моторному відсіку, але задимився весь салон... пасажири залишилися на трасі чекати», – розповіли очевидці.

Нагадаємо, автобус повний пасажирів загорівся посеред траси: відео НП

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