Прикмети і свято 6 серпня, що не можна робити в цей день
6 серпня православна церква відзначає день пам'яті мучениці Христини, а також мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, в хрещенні Романа і Давида, перших святих при Русі.
Politeka.net розповість про найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята
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За те, що Борис і Гліб смиренно прийняли мученицьку смерть від одновірців, церква зарахувала братів до лику святих. Тіло Бориса привезли до Вишгорода і в таємниці поклали в храмі в ім'я святого Василія Великого. Пізніше великий князь Ярослав Мудрий відшукав мощі святого Гліба і поклав їх поруч з мощами брата. Останки братів прославилися численними чудесами.
Що не можна робити 6 серпня:
У цей день з поваги до святих наші предки намагалися не братися за польові роботи. Існує повір'я, що 6 серпня гроза копиці сіна пече. Є й приказка: "На Гліба і Бориса за хліб не берися".
Якщо ви домовилися віддати борг в цей день - обов'язково стримайте слово. Вважається, що якщо цього не зробити, фінансова невдача "прилипне" до вас на найближчі три місяці.
Якщо 6 серпня випадає на повний місяць, то не можна рубати ліс для побудови будинку. В іншому випадку в новому житлі постійно будуть відбуватися скандали.
Прикмети на 6 серпня:
- Дощ з ранку - до погожого і ясного дня.
- Тепло і сонячно - зима буде холодною.
- Мухи з ранку дзижчать - до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.
- Південний вітер - до негоди.
- Роса до полудня - буде гроза.
- Яка погода в цей день, такою вона буде і в другій половині серпня.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
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