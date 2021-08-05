Прикмети і свято 6 серпня, що не можна робити в цей день

6 серпня православна церква відзначає день пам'яті мучениці Христини, а також мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, в хрещенні Романа і Давида, перших святих при Русі.

Politeka.net розповість про найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Згідно з літописами, Борис і Гліб були молодшими синами великого князя Київського Володимира Святославовича. Народилися брати незадовго до хрещення Русі і були виховані в дусі християнської віри.

Ледве хлопчики підросли, кожному в уділ великий князь дав по місту. Борису дістався Ростов, а Глібу – Муром. Керуючи своїми князівствами, вони проявляли мудрість і дбали про насадження православної віри серед людей.

Незабаром великий князь помер, а його старший син Святополк оголосив себе великим князем Київським. Він вирішив позбутися Бориса і Гліба, щоб зміцнити своє становище.

За те, що Борис і Гліб смиренно прийняли мученицьку смерть від одновірців, церква зарахувала братів до лику святих. Тіло Бориса привезли до Вишгорода і в таємниці поклали в храмі в ім'я святого Василія Великого. Пізніше великий князь Ярослав Мудрий відшукав мощі святого Гліба і поклав їх поруч з мощами брата. Останки братів прославилися численними чудесами.

Що не можна робити 6 серпня:

У цей день з поваги до святих наші предки намагалися не братися за польові роботи. Існує повір'я, що 6 серпня гроза копиці сіна пече. Є й приказка: "На Гліба і Бориса за хліб не берися".

Якщо ви домовилися віддати борг в цей день - обов'язково стримайте слово. Вважається, що якщо цього не зробити, фінансова невдача "прилипне" до вас на найближчі три місяці.

Якщо 6 серпня випадає на повний місяць, то не можна рубати ліс для побудови будинку. В іншому випадку в новому житлі постійно будуть відбуватися скандали.

Прикмети на 6 серпня:

Дощ з ранку - до погожого і ясного дня.

Тепло і сонячно - зима буде холодною.

Мухи з ранку дзижчать - до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.

Південний вітер - до негоди.

Роса до полудня - буде гроза.

Яка погода в цей день, такою вона буде і в другій половині серпня.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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