В Києві чоловік, прикидаючись хворим, обікрав пацієнтів і лікарів

На території лікарні швидкої допомоги був затриманий злодій. Чоловік прийшов просити допомоги, але пізніше виявилося, що вона йому не потрібна. Про це повідомляє Politeka.net, зі сслыкой на Муніципальна Варта.

Як з'ясувалося, чоловік за час перебування в лікарні вкрав мобільний телефон, гроші у медсестри, і гаманець з документами у одного з пацієнтів цієї лікарні.

Як повідомляють, "хворий" вже не перший раз судимий за майнові злочини. Підозрюваного передали в поліцію, але потерпілі відмовилися писати заяви на цього чоловіка.

Нагадуємо, поліцейські викрили чоловіка, який влаштував вибухи в поштоматах Одеси та Харкова. Затриманим виявився уродженець Криму, зараз чоловік проживає в місті Чернівці, де його і затримали. Також у підозрюваного знайшли відразу два паспорти, український і російський. Все вилучене передали на експертизу. Йому готують висунути звинувачення.

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