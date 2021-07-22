Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Кирила і Панкратія
Народне свято Панкратій і Кирило відзначається 22 липня 2021 року. У церковному календарі це день шанування двох священномучеників-єпископів Панкратія Тавроменійського і Кирила Гортинського.
Politeka.net розповість про найважливіші традиції, яких потрібно дотримуватися в цей день.
Історія свята
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Мішель Андраде опинилася у великій небезпеці на зйомках "Орла і Решки": що довелося пережити підопічній Потапа
Солістка Go_A зізналася, що її об'єднує з Måneskin: "Тепер справа за..."
Мама Дана Балана "запалила" зі священником в Італії: "А йому можна так себе поводити…"
"Затопить серйозно": Україна стане епіцентром стихії в Європі, попередження синоптика
Учні Ісуса Павло і Петро присвятили Панкратія в єпископи, і багато років він керував містом Тавроменія в італійській провінції Сицилія. Але одного разу під час повстання язичників Панкратій був побитий камінням і помер від ран.
У цей день згадують і святого Кирила, який служив єпископом під час правління римського імператора Максиміліана (III-IV ст.н. е.). Римляни змушували його зректися від Христа і за відмову стратили.
Народні прикмети
Сьогодні приділяють величезну увагу природним прикметам. Завдяки їм, можна було дізнатися погоду на наступні дні:
Якщо йде дощ і місяць молодий (тільки народилася), то найближчі дні будуть сухими.
Неяскравий місяць - прикмета затяжних дощів до кінця місяця.
Зірки видно, але світять тьмяно – скоро почнеться гроза.
Жаб нечутно - до похолодання. Якщо вони квакають голосно, то найближчі дні будуть теплими і ясними, а якщо тихо, то дощовими.
Що не можна робити
Конфліктувати: постарайся цей день провести максимально неконфліктно - святі точно не заохотять сварки і суперечки між людьми.
Відмовляти в допомозі: якщо мова йде про рідних, близьких або друзів, постарайтеся допомагати їм, якщо вони про це просять.
Сумувати і допускати негативні думки.
Важко фізично працювати.
Традиції та обряди
У цей день наші пращури збирали чорницю. Вважалося, що вона має цілющі властивості.
У цей день люди починають збирати огірки.
Господині встають раніше всіх. Поки ніхто не бачить, вони зривають один огірок з нового врожаю, закопують його в затишному куточку городу і дякують сонцю, без якого ні колос не зріє, ні овоч не росте. Такий обряд проводять для того, щоб наступний рік був врожайним.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.
Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.