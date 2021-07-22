Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Кирила і Панкратія

Народне свято Панкратій і Кирило відзначається 22 липня 2021 року. У церковному календарі це день шанування двох священномучеників-єпископів Панкратія Тавроменійського і Кирила Гортинського.

Politeka.net розповість про найважливіші традиції, яких потрібно дотримуватися в цей день.

Історія свята

Учні Ісуса Павло і Петро присвятили Панкратія в єпископи, і багато років він керував містом Тавроменія в італійській провінції Сицилія. Але одного разу під час повстання язичників Панкратій був побитий камінням і помер від ран.

У цей день згадують і святого Кирила, який служив єпископом під час правління римського імператора Максиміліана (III-IV ст.н. е.). Римляни змушували його зректися від Христа і за відмову стратили.

Народні прикмети

Сьогодні приділяють величезну увагу природним прикметам. Завдяки їм, можна було дізнатися погоду на наступні дні:

Якщо йде дощ і місяць молодий (тільки народилася), то найближчі дні будуть сухими.

Неяскравий місяць - прикмета затяжних дощів до кінця місяця.

Зірки видно, але світять тьмяно – скоро почнеться гроза.

Жаб нечутно - до похолодання. Якщо вони квакають голосно, то найближчі дні будуть теплими і ясними, а якщо тихо, то дощовими.

Що не можна робити

Конфліктувати: постарайся цей день провести максимально неконфліктно - святі точно не заохотять сварки і суперечки між людьми.



Відмовляти в допомозі: якщо мова йде про рідних, близьких або друзів, постарайтеся допомагати їм, якщо вони про це просять.

Сумувати і допускати негативні думки.

Важко фізично працювати.

Традиції та обряди

У цей день наші пращури збирали чорницю. Вважалося, що вона має цілющі властивості.

У цей день люди починають збирати огірки.

Господині встають раніше всіх. Поки ніхто не бачить, вони зривають один огірок з нового врожаю, закопують його в затишному куточку городу і дякують сонцю, без якого ні колос не зріє, ні овоч не росте. Такий обряд проводять для того, щоб наступний рік був врожайним.

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