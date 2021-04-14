Українському нацгвардійцю, який викрав і катував волонтера, загрожує до 10 років тюрми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, колишній командир одного з відділень батальйону спеціального призначення звинувачується у викраденні та катуванні людини.

За даними ДБР, інцидент стався восени 2014 року. Тоді 28-річний військовослужбовець, виконуючи незаконний наказ, за попередньою змовою з шістьма товаришами по службі, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрав громадянина у селі Нові Петрівці під Києвом. На той час викрадений чоловік був волонтером і допомагав з веденням документації у відділі кадрів військової частини.

Спочатку волонтера перевезли до Дніпропетровської області і протягом місяця утримували в туалеті непрацюючого дитячого табору, обмежуючи в їжі та воді. Потім потерпілого перевезли до покинутого мисливського будинку на Донеччині, де продовжували незаконно утримувати ще протягом двох місяців.

Чоловіка катували, били, погрожували та залякували розправою над ним, його рідними та знайомими.

Все це робилось для того, щоб змусити волонтера зізнатися у начебто причетності до витоку в інтернет персональних даних військовослужбовців батальйону Нацгвардії.

7 квітня 2021 колишньому нацгвардійцю повідомлили про підозру.

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