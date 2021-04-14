У Дніпропетровській області новонароджену дитину загорнули в пакет і залишили біля залізничного переїзду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Так, у вівторок ввечері, 13 квітня, в місті Кам'янському Дніпропетровської області перехожі виявили новонароджену дитину. На щастя, немовля було живим. Дитину залишили біля залізничного переїзду в пакеті і брудних пелюшках.

Прес-офіцерка місцевої поліції Олена Тимченко розповіла, що дитину знайшла жінка, яка гуляла поряд із собакою. Вона почула його крик і плач. За її словами, малюк був загорнутий в брудні пелюшки і поліетиленовий пакет. Поліцейські викликали швидку допомогу, щоб врятувати немовля від переохолодження.

Зараз медики займаються дитиною, за даною справою працює оперативно-слідча група.

Раніше повідомлялось, що у вівторок, 13 квітня, в одному із соціальних центрів в Центральному районі Дніпра було знайдено тіло місячної дівчинки. При цьому по всьому тілу у дитини були гематоми. Загибле немовля знайшли рано зранку, близько 05.30. Встановити точний час смерті поки що не вдалося, тому що тіло вже встигло покритися трупними плямами.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка продала свою дитину китайській парі: "отримала 400 тисяч гривень...".

Як повідомляла Politeka, киянка влаштувала домашні пологи по Skype і поплатилася: що відомо про стан дитини.