Російські найманці обстріляли позиції 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка

Про це повідомили у Facebook.

10 квітня снайпери вбили 24-річного старшого солдата Андрія Теперика.

"10 квітня, об 11 годині вечора російські найманці в черговий раз "дотримувалися режиму припинення вогню" і підступно вбили захисника України. Неподалік золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Харківщина втратила ще одного вірного сина Батьківщини. Наша військова сім'я висловлює глибокі співчуття батькам Героя. Не пробачимо... Вибач, братику...", - написали в мережі.

Раніше ми писали, що на на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув український військовий.

Так, 13 березня, стало відомо ім'я загиблого на Донбасі бійця ЗСУ.

У районі Мар'їнки на Донеччині від кулі снайпера бойовиків загинув 30-річний Олександр Пекур. Зазначається, що куля влучила захиснику України прямо в серце.

"Вічна пам'ять! Вчора в районі Мар'їнки куля ворожого снайпера влучила в серце військовослужбовця-контрактника, жителя села Гурівщина-Пекур Олександра Валентиновича, 1990 року народження", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у бійця ЗСУ залишилися мама, брат і бабуся.