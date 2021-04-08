У Волинській області вдалося відшукати хлопчика, про зникнення якого раніше заявила його мама

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Суспільне".

Так, учня 2-го класу на ім'я Матвій, який зник у середу, 7 квітня, у селі Холонів Горохівської громади, та пошуки якого розпочалися зранку 8 квітня, вдалося відшукати.

На слід хлопчика натрапила собака. Про знахідку службовий пес повідомив спеціальним сигналом поліцейському, який відшукав дитину.

Станом на 13.20 Маленького Матвія дістали з болота. Хлопчик живий. За яких обставин дитина там опинилася – поки що невідомо.

Зараз на місці події продовжують працювати поліцейські різних підрозділів.

Заступник начальника ГУ НП у Волинській області Сергій Козак розповів, що до пошукових робіт залучили понад 100 поліцейських, 25 нацгвардійців, а також близько 20 місцевих мешканців.

Мама школяра Наталія Чіткайло розповіла, що її син вчора гуляв з дітьми на майданчику. В останній раз, за її словами, дитину бачили люди близько 17.00, а на сполох забили близько 21.00.

Інспектор роти спеціального призначення ГУ Нацполіції області Олександр Тарнавский повідомив, що одна група правоохоронців "прочісувала" ліс та територію поблизу ставка у селі Холонів, а інші поліцейські тим часом розділилися по секторах та продовжували пошуки в інших місцях, доки не вдалося знайти дитину.

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