У Болграді Одеської області чоловік відкрив вогонь по безпритульним тваринам і влучив у перехожого
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Одещини.
За даними правохоронців, інцидент стався ввечері 4 квітня. В результаті обстрілу постраждав 30-річний перекладач, колишній шкільний учитель. Він отримав поранення з пневматичного пістолета.
Як з'ясувалося, кулею в нього випадково потрапив 62-річний місцевий житель, який, за даними місцевих ЗМІ, зі свого вікна відкрив стрілянину по безпритульним собакам.
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Відомо, що чоловік йшов по алеї на вулиці Інзовской, як раптом почув хлопок і відчув біль в животі. Поранений чоловік самостійно викликав собі швидку і подзвонив в поліцію.
Потерпілого доставили в лікарню і прооперували. Стрілець пошкодив йому жовчний міхур і печінку, а також куля зачепила артерію. В результаті пострілу колишній вчитель втратив багато крові і зараз знаходиться у важкому стані.
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