Відома модель Міла Кузнєцова з 15-м розміром бюста показала себе у вельми відвертому купальнику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина поділилася кадром, зробленим в басейні. Як відомо, красуня активно займається спортом, щоб підтримувати своє тіло в тонусі.

На фото Міла позувала в червоному купальнику, який нагадував купальний костюм з серіалу «Рятувальники Малібу». Декольте купальника вражало, адже воно доходило аж до пупка.

"Просто чарівно", - підписала фото Міла.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Шанувальники прийшли в захват не тільки від пишних форм моделі, але і від яскравого образу, який асоціюється зі спокусливими пляжними красунями.

"Вау, ти як завжди виглядаєш дуже стильно, навіть в купальнику", "двічі чарівно!", "Мила, ти дуже класно виглядаєш в червоному купальнику", "ви схожі на чудову рятувальницю", "чудова дівчина", "так гаряче", "тобі не складно плавати з такими грудьми?", "У тебе дуже класна талія, мені є до чого прагнути", "ви дуже красива дівчина і цей купальник неймовірно пасує тобі", "Ух-ти, Я тебе з такою зачіскою ще не бачила, тобі дуже пасує", - пишуть користувачі Мережі.

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