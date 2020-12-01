Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, увігнала у фарбу телеведучого Івана Урганта несподіваним жестом

28-річна артистка розповіла про кумедний випадок у програмі "Вечірній Ургант" на YouTube-шоу "Блеф", передає "СтарХит".

Анна несподівано для себе вручила трусики Івану. Останній, треба віддати йому належне, вбрався під стать MARUV, і сидів навпроти співачки в латексі, коли в один момент заявив: "Я не можу занадто сильно сміяться, тому що латекс може порватися..."

Співачка тут же знайшлася з відповіддю: "У мене є для вас страховочка - трусики... У мене просто таке хобі - Я даю всім по трусиках", - сказала вона, витягла латексні плавки звідкись із зони декольте, розправила й потрясла ними перед носом здивованого Урганта.

"Я з задоволення прийму... Їх хтось носив?", - несподівано поцікавився Іван, а Анна відповіла: "Так, але вони випрані", після чого обидва пирснули від сміху.

Користувачі не втрималися, щоб не прокоментувати:

"Скромненька така вся, сором'язлива, тургенєвська... в панчішках"

"Вона ніби вся з ніг складається!"

"Сонце встало. Я думав Ургант скаже і не тільки сонце 🤣"

"Харківська школа радіолокації вже не та...))"

"Чітка діваха, хто б що не говорив, без комплексів і весела )"

"На сцені брутальна дама, а в житті одна мілота 🤗 😘 "

Пізніше MARUV зізналася, що пошкодувала про такий екстравагантний і поспішний подарунок

"Нещодавно я була в "Вечірньому Урганті" і подарувала Івану ношені трусики. Їх забрав Діма Хрустальов. Мені просто сказали перед виходом: "Візьми щось з собою". Це були мої концертні трухани. Ще шкода було віддавати, чесно. Тому що планувався виступ, а я залишилася без латексних трусів. Як від серця відірвала", - розговорилася Корсун на YouTube-шоу.

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео.

Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни.