Українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, приголомшила деталями своєї бурхливої студентської молодості

Так, 28-річна зірка взяла участь в YouTube-шоу «Блеф», передає "СтарХит".

Як відомо, артистка любить епатувати публіку зухвалими нарядами з латексу або несподіваними витівками, якими, як правило вганяє у фарбу. Але те, що вона розповіла під час шоу, і зовсім шокувало.

Незважаючи на амплуа навіженої дівчини, Анна може похвалитися серйозною освітою. Вона отримала два дипломи за спеціальностями "радіофізика і електроніка", а також «фахівець у сфері інтелектуальної власності». Але, як з'ясувалося, MARUV не завжди була чесною з викладачами.

"Мені потрібно було, щоб мене допустили до здачі диплома. І я прикидалася вагітною. Сиділа, корячилася і ще ляпнула, що у мене п'ятий місяць. А я як раз схудла добре. Викладач з охорони праці каже: "Щось ви не виглядаєте вагітною". А я: "У мене така інтоксикація. Я просто на збереженні лежала", - проговорилася співачка.

Раніше ми повідомляли, MARUV поділилася у себе в Instagram знімками зі зйомок нового кліпу на пісню "Є тільки мить", що стала саундтреком до російського серіалу "Перевал Дятлова".

На одному з кадрів зірка примірила на себе роль скелелазки і продемонструвала декорації кліпу: об'ємний светр, шарф, куртку й гірськолижне обмундирування.

Користувачі не втрималися від коментарів, по-різному відреагував:

"Чесно? Х*рово ви її переспівали. Той випадок, коли оригінал краще. Об'єктивно", "😍Марув вона така, в будь-якому образі красуня", "залишається дуже неприємне враження...", "яка миленька", "Аня, ти чарівна!!!".

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео.

Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни.