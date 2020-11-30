Український боксер Василь Ломаченко зважився на одкровення після бою, в якому програв Теофімо Лопесу

Як повідомляє Politeka.net, 17 жовтня спортсмени зустрілися на рингу в Лас-Вегасі і поборолися за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. У підсумку американець отримав перемогу і титул за одноголосним рішенням суддів. Після розгромної поразки Василь Ломаченко більше місяця зберігав мовчання в "Instagram", проте напередодні в соцмережі з'явилося відео з анонсом його інтерв'ю (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

На опублікованих кадрах боксер постав у синьому светрі на блискавці, темних джинсах і кросівках. Василь сидить перед журналістом у кріслі і щось розповідає, на жаль, ролик не передає звук.

Користувачі соцмережі підтримали Ломаченка після поразки і висловили надію, що він зможе повернути свої пояси:

"Вася, не парся, брат. Всьому свій час. Візьмеш ти всі пояси"; "Васі звичайно з травмою не пощастило, але я думаю він повернеться ще в кращій формі"; "Василь, поверни ремені додому 🙌"; "Давно пора було прокоментувати ситуацію з поразкою і підготовкою до бою. Чекаємо"; "Чемп повертається"; " Вася чемпіон! Ми за тебе!"; "Не терпиться вже послухати";" хоч би у виправданні Васі був вагомий аргумент, після якого можна зітхнути і бути переконаним, що це була помилка і він повернеться";" я вже думав: Вася все, в запій пішов"; "Василь отоб відіб'ємо назад🥊 ✊".

Раніше Теофімо Лопес зізнався в інтерв'ю, що слабкою стороною Василя Ломаченка стали його короткі руки. За словами американця, він зміг перемогти завдяки роботі на дистанції.

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