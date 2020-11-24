Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", не стала приховувати гідності в синій білизні

Модель намагається вести свій профіль в Instagram досить активно, тому публікує фото з різними образами, але в єдиному стилі. Родзинка норвезької красуні в тому, що вона вважає за краще показувати трендову білизну вдома, хвалитися купальниками на узбережжі і дивувати стильними нарядами для виходу в світ.

Найчастіше Хільде показує саме образи в пікантній білизні, але не порушує норми пристойності. Наприклад, на одному з фото Осланд захопила фігурою і природною красою свого образу в цілому, позуючи на камеру в напівпрозорому синьому бікіні з незвичайними вставками на бюсті.

Дівчина не тільки не стала прикривати зайве рукою, але ще і зробила акцент на прозорій тканині, піднявши руки і повернувшись напівбоком.

Ось що пишуть в мережі:

"Вау, чудовий вигляд, як це виглядає, як у мене аварія; красива людина і відмінне тіло, Мені подобаються твої світле волосся і красиві блакитні очі; мій улюблений колір ... вірно?; Ти приголомшлива дівчина; що не так, тік ток; Боже мій, це повинно бути дуже шикарне білизна; дуже круто візуально поєднується з дизайном і кольором одягу. Візьміть це від дуже, дуже опублікованого фотографа Playboy; дівчина яка ти хороша !!!».

Ми також писали, що струнка блондинка володіє яскравою скандинавської зовнішністю, а її біляві локони стали чимось на зразок родзинки всіх її образів. Останнім часом Хільде все частіше публікує фото в білизні або бікіні, тому коментарі у неї під фото найрізноманітніші. В іншому, багато хто дивується тому, як дівчина за собою доглядає, залишаючись такою ж красивою, як і раніше.

На фото видно, що Осланд є чим здивувати і будь-який колір нижньої білизни, навіть самого відкритого, їй буде йти:

"Спасибі за такі спекотні кадри🙏 🏽; приголомшливо❤️🔥; один з моїх улюблених квітів; навіть не можу сказати, наскільки ви красиві; хороший вибір 😍 цветасоблазна багато не буває💙; синій на тобі🔥 👀 😍; б'юся об заклад, у тебе такий хороший смак❤️❤️; дивовижна жінка!».

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