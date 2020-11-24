В Україні збираються запустити стеження за хворими китайським вірусом
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що для це перш за все потрібно внести зміни в законодавство. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова".
Відзначається, що в країнах, де з пандемією борються успішно, стежать за ізоляцією заражених і контактних осіб.перш за все мова йде про азіатські країни: Китай, Сінгапур і Південну Корею.
"Ці країни мають інше законодавство. Що стосується України, то зараз Міністерство цифрової трансформації розробляє з нашою участю механізми відстеження і відправки інфікованих і контактних людей на самоізоляцію. Але я думаю, що це вимагатиме відповідних змін до нашого законодавства, і досить суттєвих», – заявив міністр.
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Він додав, що МОЗ готуватиме, подаватиме і обговорюватиме з суспільством ці зміни.
Як пояснив Степанов, зміни до законодавства необхідні, оскільки:
- повинен бути доступ до персональних даних;
- потрібно, щоб це відбувалося в автоматичному режимі, оскільки теоретично не вистачить епідеміологів, які когось будуть обдзвонювати.
"Ми будемо готувати ці зміни і обговорювати з вами, коли буде сформована концепція відстеження хворих. Але я хочу підкреслити, що це працювало виключно в азіатських країнах, але з точки зору епідеміології, це правильно", - заявив Степанов.
Як в цілому відбуватиметься весь процес:
- Людина захворіла коронавірусом.
- Він умовно мав приблизно 50 осіб контактних.
- Кожному з них має прийти СМС.
- Після всі повинні відразу піти на самоізоляцію.
Має бути і відповідне покарання, якщо хтось не піде на самоізоляцію.
Ініціативу активно коментують українці. Думки з даного приводу розійшлися.
"Мене дивувало, чому система відстеження не запускають... Google і Apple вже і систему моніторингу спеціальну зробили, і США, Канада і ряд європейських країн відразу почали використовувати їх ресурс... Але у нас, у нас свій особливий шлях", " чому б чітко не заявити-локдаун з числа Х, готуйтеся спокійно, запасайтеся продуктами і завершуйте свої справи, пишіть заповіти. З числа Х все на жорсткому локдауні, а держава посилено атакує ковід тестуванням», - пишуть в мережі.
"Навіщо так далеко? У Словаччині працює ця система - а це сусідка України«, " в країнах Азії насамперед тестування на кожному кроці, а не як у нас, все бабло вкрали і ходи шукай де тест зробити», «у нас на такі ідеї однозначно буде опір. Тому що вірус пройде, а відстеження незручних для влади громадян залишиться. Навіть під страхом розстрілу нічого не поставлю у свій телефон", - коментують ідею українці.
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