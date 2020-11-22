Американська фітнес-модель Соммер Рей подражнила фанатів, продефілювавши в мікроскопічній білизні

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася в Instagram.

Так, модель знімає себе на камеру під час дефілювання в міні-білизні й топі, яке ефектно підкреслює її пружні форми. Після цього дівчина підходить до дзеркала, нібито поправляючи зачіску. Шанувальники прийшли в неймовірний захват від пружного» горішка " кумира.

"Чорт, хороша чортівка«," бездоганне дефіле. І черевики круті», «чарівні вигини», «вау, а ти вмієш зробити приємно», «боже, я кілька разів це переглянув», "чарівні кадри – я залипнув", - пишуть вони.

Як ми писали до цього, відома фітнес-модель Соммер Рей показала, як релаксує в спортзалі

На кадрах Соммер позувала в блискучому топі й шортиках. Красуня доповнила образ Гумкою на ногах, а волосся зібрала в косу. Рей почала танцювати під музику і підспівувати, трясучи пружними сідницями. Дівчина була в спортзалі й видно, що модель отримує задоволення від того, що відбувається.

"Одержима цим. Я повинна це кинути? Також нове поповнення запасів груп на наступному тижні", - підписала кадри Соммер.

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей показала вершину насолоди під душем

А ще Politeka писала, що підтягнута Соммер Рей звабила розміром своїх "бомбочок" в красивій білизні

Також Politeka повідомляла, що Соммер Рей безсоромно вип'ятила «блискучі " принади в декольте