Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук знову порадувала шанувальників своїми ідеальними формами
На сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала фотографію зі стадіону Politeka.net.
На Марії – короткий спортивний топ, а також сірі спортивні шорти і білі кросівки. На кадрі чітко видно кубики преса, а вся фігура говорить про багатогодинні тренування.
Спортсменка широко посміхається в камеру і виглядає абсолютно задоволеною собою.
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"Я сповнена енергії для цього табору", – написала Марина. Судячи з геомітки, знімок зроблено на Gloria Sports Arena в місті Белек у Туреччині.
Раніше ми розповідали про те, що Бех-Романчук засвітила м'язисті ноги під час поїздки по Європі.
Як відомо, 25-річна Марина Бех-Романчук прославилася на всю країну своїми перемогами і спортивним духом. Дівчина не раз представляла Україну на міжнародних змаганнях і продовжує це робити.
У себе в Instagram спортсменка регулярно викладає фотографії, на яких ділиться найбільш знаменними подіями в житті. Цього разу Бех-Романчук вирушила в подорож Європою і виклала красиві знімки, зроблені в столиці Німеччини – Берліні.
Нагадаємо, розкішна Бех-Романчук підкреслила всі свої принади крихітним бікіні: "Дійсно спекотно".
А ще Politeka писала, що Бех-Романчук похвалилася оксамитовим тілом, розстебнувши сукню посеред вулиці: пікантні кадри.
Також Politeka повідомляла, що фігуриста Бех-Романчук не втримала сукню на вітрі, яскраві кадри.