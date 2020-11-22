Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук знову порадувала шанувальників своїми ідеальними формами

На сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала фотографію зі стадіону Politeka.net.

На Марії – короткий спортивний топ, а також сірі спортивні шорти і білі кросівки. На кадрі чітко видно кубики преса, а вся фігура говорить про багатогодинні тренування.

Спортсменка широко посміхається в камеру і виглядає абсолютно задоволеною собою.

"Я сповнена енергії для цього табору", – написала Марина. Судячи з геомітки, знімок зроблено на Gloria Sports Arena в місті Белек у Туреччині.

Раніше ми розповідали про те, що Бех-Романчук засвітила м'язисті ноги під час поїздки по Європі.

Як відомо, 25-річна Марина Бех-Романчук прославилася на всю країну своїми перемогами і спортивним духом. Дівчина не раз представляла Україну на міжнародних змаганнях і продовжує це робити.

У себе в Instagram спортсменка регулярно викладає фотографії, на яких ділиться найбільш знаменними подіями в житті. Цього разу Бех-Романчук вирушила в подорож Європою і виклала красиві знімки, зроблені в столиці Німеччини – Берліні.

Нагадаємо, розкішна Бех-Романчук підкреслила всі свої принади крихітним бікіні: "Дійсно спекотно".

А ще Politeka писала, що Бех-Романчук похвалилася оксамитовим тілом, розстебнувши сукню посеред вулиці: пікантні кадри.

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