Російська актриса Єлизавета Боярська розповіла, яким був її батько вдома
Виявляється, коли Єлизавета була маленькою дівчинкою вона соромилася Михайла Боярського і намагалася нікому не показувати, що є його дочкою, пишуть Дні.ру.
Михайло Боярський завжди був для неї просто батьком зі звичайною роботою, як у всіх і вона вважала поганим тоном випинати свого зоряного тата.
"Я навпаки цього соромилася завжди", - повідала вона.
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У відносинах з близькими Боярський сильно відрізняється від того образу, який він створив в кіно. Адже від знаменитого мушкетера в звичайному житті немає і сліду. Він дуже ранима людина. Його може легко образити недоречно сказане слово.
"Тато вдома-це зовсім інша людина, не та, якою його звикли бачити на екрані або на стадіоні. Він дуже сором'язливий, дуже спокійний, неймовірно скромна людина", – розповіла Єлизавета Боярська.
Він не біжить за новинками, не виходить в інтернет, одягається просто, у нього кнопковий телефон, розповіла дочка артиста.
Нагадаємо, Михайло Борський - радянський і російський актор театру і кіно, співак. Народний артист РРФСР. З 1988 по 2007 рік — художній керівник створеного ним театру "Бенефіс" в Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, внучка Боярського ледве втримала неосяжний бюст в мереживній піжамі.
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