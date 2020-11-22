Російська актриса Єлизавета Боярська розповіла, яким був її батько вдома

Виявляється, коли Єлизавета була маленькою дівчинкою вона соромилася Михайла Боярського і намагалася нікому не показувати, що є його дочкою, пишуть Дні.ру.

Михайло Боярський завжди був для неї просто батьком зі звичайною роботою, як у всіх і вона вважала поганим тоном випинати свого зоряного тата.

"Я навпаки цього соромилася завжди", - повідала вона.

У відносинах з близькими Боярський сильно відрізняється від того образу, який він створив в кіно. Адже від знаменитого мушкетера в звичайному житті немає і сліду. Він дуже ранима людина. Його може легко образити недоречно сказане слово.

"Тато вдома-це зовсім інша людина, не та, якою його звикли бачити на екрані або на стадіоні. Він дуже сором'язливий, дуже спокійний, неймовірно скромна людина", – розповіла Єлизавета Боярська.

Він не біжить за новинками, не виходить в інтернет, одягається просто, у нього кнопковий телефон, розповіла дочка артиста.

Нагадаємо, Михайло Борський - радянський і російський актор театру і кіно, співак. Народний артист РРФСР. З 1988 по 2007 рік — художній керівник створеного ним театру "Бенефіс" в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, внучка Боярського ледве втримала неосяжний бюст в мереживній піжамі.

Як ще Politeka писала, що гаряча внучка Боярського показала шостий розмір в тісному топі.

Також Politeka повідомляла, що пишногруда внучка Боярського виставила напоказ красу шостого розміру.