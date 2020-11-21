37-річна Анна Седокова блиснула фігурою в купальнику і поміркувала на тему жіночого віку

Яскрава представниця російського шоу-бізнесу зібрала численну аудиторію в соцмережах, яка активно стежить за її життям і за її відвертими фото і відеопостами, пише Politeka

Анна-багатодітна мама, у неї троє дітей, які народжені від різних чоловіків і з усіма вона розійшлася. Зараз артистка перебуває в черговому шлюбі з 28-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, який, між іншим, на цілих 10 років молодший співачки. Незважаючи на це, пара щаслива.

Седокова невпинно демонструє своє красиве і доглянуте тіло, якому позаздрять навіть 20-річні.

Цього разу вона вирішила показати пікантне фото в стильному купальнику з квітковим принтом. Красуня позує з букетом квітів. А в підписі знаменитість вирішила поміркувати про вік.

"Який термін придатності у жінки ?



А що в 30 все вже? Що по 40 років ? А в 60 на вулицю не виходити ?

«Старуха»

"Бабі майже 40 років, а вона всі пісні про малолітське кохання співає!»

Це короткий переказ деяких коментів під моїм постом з весілля . Весілля!",- написала вона.

Артистка поскаржилася, що у неї в підписчиках є багато заздрісниць, які хочуть, щоб її шлюб розпався.

"Я вкотре задумалася, чому ці жінки, так люто хочуть, щоб моє життя, як жінки Закінчилася? У вас є відповідь на це питання ?",- запитала вона.

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