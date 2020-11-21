Українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала пікантний знімок з подругою
Як передає Politeka.net, свіжими кадрами чемпіонка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
26-річна спортсменка регулярно радує своїх фанатів публікаціями в соцмережах.
Цього разу Еліна в копанні подруги показала, як виглядає ідеальний суботній ранок. На опублікованому фото Дівчата позували на балконі з келихами шаманського, а одягалися красуні лише в халати.
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Публікація кращої тенісистки Україна за лічені години зібрала сотні лайків і захоплених коментарів, а багато хто навіть не змогли зрозуміти, хто з двох дівчат на фото Елліна.
"Клас", "Я не знав, що у тебе є близнючка", "А хто з вас Еліна?", "Боже, закохалася в цю фотку. Мої найулюбленіші крихти", "Бути чемпіоном і номер 1 в світі - це велика праця",- писали під постом спортсменки.
Раніше Світоліна поділилася знімком, на якому позувала в шикарній вечірній сукні.
Оригінальний верх з бежевого мережива цікаво поєднувався в наряді з шовковою спідницею ніжного відтінку, а глибокий виріз дозволили тенісистці засвітити свою підтягнуту ніжку.
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